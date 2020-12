WRC, Rali de Monza, PE4: ‘Game Over’ para Thierry Neuville

Problemas mecânicos, provavelmente eletrónicos estão a atrasar imenso Thierry Neuville que ficou parado na mais longa especial do dia. Depois de ter perdido 30 segundos esta manhã quando o motor do seu Hyundai i20 WRC se calou depois duma ligeira saída eis que na PE4 ficou parado depois de passar por uma zona de água e o carro não liga. O belga chegou a este troço em novo a 34.7s de Esapekka Lappi, mas com o tempo que já perdeu, estando parado, as suas esperanças de ser campeão são agora quase nulas. O problema estende-se à luta nos construtores, mas a equipa ainda tem dois pilotos na luta e para já estão a fazer o suficiente para se manterem na frente da Toyota.