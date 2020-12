WRC, Rali de Monza, PE4: Evans o mais rápido em PE neutralizada após problemas de Neuville

Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC) foram os mais rápidos na PE4 do Rali de Monza, última prova do Campeonato do Mundo de Ralis (FIA WRC). A dupla da Toyota gastou 11.56.5s ficando na frente de Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) por um segundo. Ott Tanak/ Martin Jarveoja (Hyundai i20 Coupé WRC) foram os terceiros mais rápidos.

Problemas no Hyundai estão a atrasar imenso Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Hyundai i20 WRC), que ficou parado na mais longa especial do dia. Depois de ter perdido 30 segundos esta manhã quando o motor do seu Hyundai i20 se ‘calou’ depois duma ligeira saída, na PE4 ficou parado numa zona de água, com o carro a não ligar, isto depois de ter dado um toque num dos blocos que compõem as chicanes em Monza. Com o belga sem possibilidades de sair do sítio, uma grua foi obrigada a entrar para retirar o carro do belga, neutralizada assim a especial.

Tempos online – CLIQUE AQUI