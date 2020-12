WRC, Rali de Monza, PE3: Esapekka Lappi é o novo líder

Esapekka Lappi/Janne Ferm (Ford Fiesta WRC) são os novos líderes do Rali de Monza, depois de vencerem a terceira especial com 7.9s de avanço para os anteriores líderes, Dani Sordo/Carlos del Barrio (Hyundai I20 Coupé WRC): “Arriscámos muito, temos de ver o nível de desgaste dos pneus, mas parece que está a funcionar”, disse o finlandês no final da especial.Ao optar por pneus de neve, o piloto da M-Sport assumiu um grande risco tendo em conta as condições meteorológicas de amanhã, pois se os gasta agora não tem para amanhã, onde vai precisar bem mais deles que hoje.

Atrás desta dupla, um grande grupo de cinco pilotos em apenas doze segundos!

Quanto às duplas que lutam pelo título, Sebastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) são os melhores classificados na terceira posição, mas já a 22.4s da frente, com Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 Coupé WRC) logo a seguir, 1.1s mais atrás. Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC) são quintos a 2.9s de Tanak pelo que para já está tudo controlado. Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Hyundai I20 Coupé WRC) é que estão longe da posição que precisam para deixar as suas contas em aberto. Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota Yaris WRC) caíram para o sexto lugar.

Se a M-Sport está satisfeita com os tempos da Esapekka Lappi, a equipa britânica está por outro lado triste por Teemu Suninen, vítima de um problema de motor impossível de resolver pelo menos até à assistência maior. Para piorar a situação, Gus Greensmith desistiu neste troço, depois de ter partido a suspensão dianteira direita do seu Fiesta WRC.

