WRC, Rali de Monza, PE14: Sébastien Ogier mantém liderança

Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) venceram mais uma especial no Rali de Monza. A dupla do Toyota Yaris WRC foi a mais rápida na PE14, quando faltam duas especiais para terminar o rali. Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota Yaris WRC) ficou a 1.6s de Ogier/Ingrassia na PE14 com Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 Coupé WRC) a serem os terceiros mais rápidos.

Na geral, Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) seguem na liderança do rali com uma vantagem 25.5s. O terceiro tempo mais rápido nesta especial fez com que Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 Coupé WRC) ascendessem à segunda posição da geral, com Dani Sordo/Carlos del Barrio (Hyundai i20 Coupé WRC) na terceira posição. As duplas da Hyundai estão separadas por apenas 2.7s.

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota Yaris WRC), quintos à geral, diminuíram a desvantagem que tinham para Esapekka Lappi/Janne Ferm (Ford Fiesta WRC). As duplas terminaram o dia de ontem separadas por 38.2s, mas após a PE14 a diferença é de 16.8s.

