WRC, Rali de Monza, PE13: Sébastien Ogier termina 2º dia na frente | AutoSport

Para não variar, o derradeiro troço do segundo dia do Rali de Monza teve nova troca de líder. Dani Sordo/Cándido Carrera (Hyundai I20 Coupé WRC) venceram na frente de Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 Coupé WRC), mas com o terceiro lugar, Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) bateram Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC) por 0.8s, o suficiente para passarem para a frente do rali por meio segundo.

Uma luta fantástica que mostra bem porque são estas duas duplas que chegam ao fim da última prova do ano na luta pelo título. Para amanhã, três troços decidem quem é o campeão e Ogier ainda tem cerca de 1m20 de margem, pois o quinto lugar chega e sobra, mesmo que Evans vença. Basicamente, o francês só tem que assegurar que não sai de estrada ou esperar que não tenha problemas mecânicos. Se assim for, dificilmente perde o título.

Tempos Online – CLIQUE AQUI