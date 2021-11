WRC, Rali de Monza, PE13: Sébastien Ogier à beira do 8º título | AutoSport

Sébastien Ogier chegou ao final do segundo dia do Rali de Monza na liderança da prova, e está, por isso a três troços da possibilidade de alcançar o seu oitavo título mundial de ralis, isto depois duma excelente luta com o seu companheiro de equipa Elfyn Evans.

A liderança mudou de mãos cinco vezes em seis troços, com Ogier a conquistar o primeiro lugar no labirinto de estradas de Monza, tendo agora meio segundo de avanço para Elfyn Evans.

Um terceiro lugar seria mais do que suficiente para Ogier garantir a coroa antes de se retirar da competição a tempo inteiro. Mas o francês quer ganhar, mas também não arriscar demasiado, pois os seus olhos permanecem no título.

“Não esperava recuperar a liderança esta noite”, admitiu ele. “Estou a correr um pouco menos de riscos e a perder um pouco mais de tempo”. Esperamos que haja emoção amanhã. Uma vitória seria a cereja no bolo, mas o principal alvo que perseguimos não é a vitória no rali, mas sim o título”.

Ogier arrancou o primeiro lugar a Evans no troço de abertura nos Alpes Italianos. A liderança mudou mais duas vezes pela manhã, antes da ação passar para Monza, e aí houve mais duas trocas de liderança.

Thierry Neuville recomeçou hoje com o objetivo de chegar mais perto da luta pela liderança. Ganhou o troço de abertura de San Fermo no seu Hyundai i20 Coupé WRC, mas no troço seguinte bateu nos rails e danificou a frente do carro. Cedeu quase 30 segundos e caiu para trás do seu companheiro de equipa Dani Sordo, lutando nos dois troçoss restantes da manhã com um desequilíbrio aerodinâmico. Sordo teve problemas de manuseamento cedo no dia, mas ficou mais feliz à medida que o dia avançava, terminou em terceiro, 19.2 segundos na frente do seu colega e a 27.4s da frente.

Oliver Solberg, conduzindo outro i20 WRC é quinto, 34.6s atrás de Neuville. O jovem sueco teve uma abordagem agressiva em Monza onde teve alguns ‘deslizes’ não planeados. Ainda assim, está a fazer um bom rali, e tem o quinto posto bem seguro, na frente de Takamoto Katsuta. O piloto da Toyota teve dificuldade em aparecer inicialmente esta manhã, e um par de erros em Monza, esta tarde frustraram-no. Terminou 17.6s atrás de Solberg e 38.3s na frente de Teemu Suninen, que levou a melhor face a Gus Greensmith, que por sua vez, foi atrasado por problemas de travagem no seu Ford Fiesta WRC, durante toda a manhã, enquanto Suninen, conduzindo pela primeira vez um i20 World Rally Car Car, se quedou na sétima posição, até porque escapou incólume depois de tocar numa barreira.

Com a intenção da Toyota Gazoo Racing de garantir o título dos fabricantes, Kalle Rovanperä tem pilotado com muita cautela para garantir os pontos necessários, no caso de Ogier e Evans terem problemas devido à sua luta. O finlandês é nono.

Na luta pelo WRC3, Andrea Crugnola está agora na frente de Yohan Rossel, com Kajetan Kajetanowicz 2.6s mais atrás, significando isto que o título do WRC3 está completamente em aberto.

