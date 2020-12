WRC, Rali de Monza; PE12 cancelada

A organização do Rali de Monza decidiu cancelar a PE12, por razões de segurança, devido a condições climáticas severas. As equipas regressarão agora ao circuito de Monza, onde disputarão a última especial do dia. Mais uma machadada nesta prova, que apesar de difícil estava a ser muito interessante, e um troço complicado como o que se desenhava pela frente, poderia voltar a trazer surpresas. Desta forma, já só ficam a faltar troços no complexo do circuito de Monza. Não é o melhor para uma decisão de Campeonato do Mundo, mas é o que se arranja…

Como se percebe pela foto, as condições do troço de Costa Valle Imagna não são as melhores…