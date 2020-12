WRC, Rali de Monza, PE11: Luta pelo título ‘virou’ drasticamente…

Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC) saíram de estrada nesta especial, e abandonaram por hoje, quando ainda faltam dois troços para o a PE11. vão cair muito na classificação e o título fica mais longe. Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) venceram a especial, com 6.6s de avanço para Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 Coupé WRC).

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota Yaris WRC) foram terceiros a 12.6s e Dani Sordo/Carlos del Barrio (Hyundai I20 Coupé WRC) quarto a 16.0s pelo que na geral Ogier tem agora 20.4s de avanço para Dani Sordo. Agora, caso chegue ao fim com mais 15 pontos que Evans, será campeão, mas como as coisas estão nada está garantido até porque Ogier tem a luta dos Construtores pela frente.

