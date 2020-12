WRC, Rali de Monza… ou Rali de Monte Carlo?

Realiza-se este fim de semana o Rali de Monza, prova que marca a decisão do Mundial de Ralis de 2020, e como se pode ver pelas imagens da nona e 12ª especiais, as coisas não estão a ficar fáceis para as equipas, pois estão a fazer os reconhecimentos… do Rali de Monte Carlo.

Pneus de neve não estavam previstos para a prova, mas os fabricantes de pneus já receberam a confirmação da FIA que no sábado os concorrentes podem utilizar oito pneus de neve. Fotos La Tula Sport e Matteo Deriu.