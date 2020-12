WRC, Rali de Monza: O percurso (vídeo)

O ACI Rally Monza começou hoje com um troço integralmente disputado no circuito de Monza. A maior parte na reta da meta, com muito ‘gancho’ e ‘Motorshow’ pelo meio, é claro, mas também uma grande percentagem dos 4,33 Km em terra, relva, ou folhas caídas das árvores…

Em teoria, tudo se decidirá verdadeiramente no dia de sábado, com ‘verdadeiros’ troços de asfalto italiano, duro, estreito rápido, muitos ganchos, muito ‘circuito’ de estrada entre rails, enfim bons troços de WRC, escolhidos por alguém com muita experiência, Tiziano Siviero, antigo navegador de Miki Biasion. O percurso no Circuito de Monza é apenas uma inevitabilidade…