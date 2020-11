WRC, Rali de Monza: O percurso e os horários

Realiza-se este fim de semana o Rali de Monza, prova que marca a decisão do Mundial de Ralis de 2020. A preparação das três equipas teve lugar na passada semana, a Hyundai Motorsport e a Toyota Gazoo Racing foram para o norte de Itália, a M-Sport Ford rodou numa pista inglesa e chegou. As equipas vão para Monza com muito pouco conhecimento do que vão encontrar, mas há informação mais do que suficiente para que isso não faça grande diferença.



O ACI Rally Monza vai começar na 5ª Feira à noite com um troço integralmente disputado no circuito de Monza. A maior parte na reta da meta, com muito ‘gancho’ e ‘Motorshow’ pelo meio, é claro, mas também uma grande percentagem dos 4,33 Km em terra, relva, ou folhas caídas das árvores…

Em teoria, tudo se decidirá verdadeiramente no dia de sábado, com ‘verdadeiros’ troços de asfalto italiano, duro, estreito rápido, muitos ganchos, muito ‘circuito’ de estrada entre rails, enfim bons troços de WRC, escolhidos por alguém com muita experiência, Tiziano Siviero, antigo navegador de Miki Biasion. O percurso no Circuito de Monza é apenas uma inevitabilidade…

Lista de Inscritos – CLIQUE AQUI



Quinta-Feira, 3 de dezembro

Shakedown 4.64 km 09:01

PE1 Sottozero The Monza Legacy 4.33 km 13:08



Sexta-Feira, 4 de dezembro

Service B – 15 min 06:25

PE2 Scorpion 1 13.43 km 06:58

PE3 Scorpion 2 13.43 km 09:08

PE4 Cinturato 1 16.22 km 11:38

PE5 Cinturato 2 16.22 km 14:08

PE6 PZERO Grand Prix 1 10.31 km 16:38

Sábado, 5 de dezembro

PE7 Selvino 1 25.06 km 06:52

PE8 Gerosa 1 11.09 km 08:08

PE9 Costa Valle Imagna 1 22.17 km 09:02

PE10 Selvino 2 25.06 km 12:22

PE11 Gerosa 2 11.09 km 13:38

PE12 Costa Valle Imagna 2 22.17 km 14:32

PE13 PZERO Grand Prix 2 10.31 km 16:38

Domingo, 6 de dezembro

PE14 PZERO Grand Prix 3 10.31 km 06:48

PE15 Serraglio 1 14.97 km 09:08

PE16 Serraglio 2 [Power Stage] 14.97 km 11:18