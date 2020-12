WRC, Rali de Monza: Nove títulos ainda em aberto

Arranca amanhã o Rali de Monza, prova de encerramento do Mundial de Ralis 2020, evento onde se vão decidir nove títulos!

As ‘honras’ continuam por decidir em todas as quatro categorias, mas o foco principal recai sobre o campeonato principal. Quatro pilotos ainda podem ganhar, com duas equipas a lutar pelo título dos fabricantes. O galês Elfyn Evans é o favorito, tem uma vantagem de 14 pontos sobre o companheiro de equipa na Toyota Gazoo Racing, Sébastien Ogier, isto com um máximo de 30 ainda em oferta. Se Evans vencer, será o seu primeiro título mundial, enquanto Ogier já tem seis em seu nome.

O rali é uma adição tardia a um calendário da WRC truncado pela Covid-19. Vai compor-se duma mistura troços rápidos no famoso circuito da Catedral da Velocidade de Monza, e depois um dia de asfalto complicado nas montanhas dos Alpes italianos, perto do Lago Como. O problema é que tem estado a nevar e os pisos estão como habitualmente no Rali de Monte Carlo. O circuito, suave, com as curvas clássicas como a Parabólica, íngremes na velha pista oval, e ‘estranhas’ estradas de serviço de terra significam que o desafio de Monza contrasta com os troços de montanha, mais tradicionais, de sábado.

“É um evento novinho em folha para mim”, disse Evans. “Temos dias muito diferentes entre sexta-feira, sábado e domingo, pelo que temos de ser capazes de adaptar a nossa condução e o carro a essas diferentes condições: “O campeonato ainda está muito aberto. Estamos numa boa posição, é claro, mas nada pode ser tomado como garantido. É ainda uma margem estreita, e vamos ter de estar no nosso melhor para terminar o ano na posição em que estamos agora”, disse Evans.

Tal como Evans, Ogier está na sua primeira temporada com a equipa japonesa e tem pouca experiência de asfalto com o Yaris WRC: “Não andamos com o carro em asfalto desde Monte-Carlo, em janeiro, pelo que os testes têm sido muito importantes para obter o máximo de experiência possível. Sinto que não tenho nada a perder, por isso não sinto qualquer pressão”, explicou Ogier. “Ainda temos uma oportunidade de lutar pelo campeonato e, enquanto tivermos essa oportunidade, iremos atrás ela”. O plano é tentar vencer e esperar para ver se é suficiente ou não, para chegar ao título”.

A dupla Hyundai Motorsport, Thierry Neuville e o atual campeão, Ott Tänak permanecem na luta. Neuville está 24 pontos atrás de Evans, com Tänak a 28 pontos. Ambos serão, no entanto, fundamentais para a aposta da Hyundai em manter o título dos fabricantes. A equipa coreana lidera a Toyota por sete pontos, com 43 ainda disponíveis.

Os títulos dos pilotos e navegadores serão ainda estabelecidos na WRC 2, onde Pontus Tidemand e Mads Østberg duelam. Marco Bulacia, Jari Huttunen e Kajetan Kajetanowicz lutam pelas honras da WRC 3, enquanto cinco pilotos podem reclamar o título da WRC Júnior.

A acção começa em Monza na tarde de quinta-feira, seguem-se 16 troços e 241,14 km ao cronómetro.

Quinta-Feira, 3 de dezembro

Shakedown 4.64 km 09:01

PE1 Sottozero The Monza Legacy 4.33 km 13:08



Sexta-Feira, 4 de dezembro

Service B – 15 min 06:25

PE2 Scorpion 1 13.43 km 06:58

PE3 Scorpion 2 13.43 km 09:08

PE4 Cinturato 1 16.22 km 11:38

PE5 Cinturato 2 16.22 km 14:08

PE6 PZERO Grand Prix 1 10.31 km 16:38

Sábado, 5 de dezembro

PE7 Selvino 1 25.06 km 06:52

PE8 Gerosa 1 11.09 km 08:08

PE9 Costa Valle Imagna 1 22.17 km 09:02

PE10 Selvino 2 25.06 km 12:22

PE11 Gerosa 2 11.09 km 13:38

PE12 Costa Valle Imagna 2 22.17 km 14:32

PE13 PZERO Grand Prix 2 10.31 km 16:38

Domingo, 6 de dezembro

PE14 PZERO Grand Prix 3 10.31 km 06:48

PE15 Serraglio 1 14.97 km 09:08

PE16 Serraglio 2 [Power Stage] 14.97 km 11:18