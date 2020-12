WRC, Rali de Monza: Hyundai mais perto do título de Construtores

No Campeonato de Construtores, a Hyundai chegou a Monza com sete pontos de avanço. Esta manhã, como estava a classificação, a Toyota já estava virtualmente à frente, mas com a saída de estrada de Elfyn Evans, as coisas mudaram. Porque a Toyota tinha um 1º e 3º lugar agora tem um 1º e um 5º, o que é bem diferente.

A Hyundai tem agora Sordo em segundo e Tanak em terceiro, o que significa que virtualmente a Toyota só recuperou dois pontos. Neste momento está, Hyundai 241, Toyota 236 (virtualmente).

Para a Toyota recuperar a dianteira, Rovanpera tinha que recuperar 42 segundos a Tanak, passar Lappi e ascender à 3ª posição, atirando Tanak para 4º. Tendo em conta que se faltam as especiais de Monza, não é tarefa fácil. Mas como estão os pisos, tudo pode acontecer, mas é bem menos provável do que foi até aqui…