WRC, Rali de Monza, Franco Morbidelli: “Tenho feito muitas perguntas ultimamente…”

Franco Morbidelli é uma boa surpresa neste Rali de Monza. O italiano, piloto de motociclismo, que foi o campeão europeu Superstock 600 em 2013 e o campeão mundial de Moto2 em 2017, e corre atualmente no MotoGP com a Petronas Yamaha SRT. Venceu três vezes este ano, foi cinco vezes ao pódio e foi vice-campeão atrás de Joan Mir (Suzuki) este ano, decidiu vir divertir a Monza, cm um Hyundai i20 R5, mas não vai ter tarefa fácil, dado o tipo de percurso que vai apanhar com muita neve e gelo: “Falei muito com Umberto Scandola, que é o meu colega de equipa… Bem, eu é que sou o seu colega de equipa dele este fim-de-semana. Ele deu-me muita confiança e muitos bons conselhos. Tenho-lhe perguntado muitas coisas: como controlar o carro, como detetar os pontos escorregadios na estrada, porque não tenho nada disso na pista, por isso é bastante complicado. Tenho-lhe feito muitas perguntas sobre as condições e sobre como controlar o carro e o que pensava ele sobre a estrada e todas os troços. Sim, tenho feito muitas perguntas ultimamente…”, disse.