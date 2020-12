WRC, Rali de Monza, Elfyn Evans: “Não antecipámos uma mudança tão grande na aderência”

Elfyn Evans viu diminuir drasticamente as suas hipóteses de ser campeão depois de sair de estrada na PE11, quando era terceiro da prova em boa posição para manter avanço nas contas finais do campeonato. Num dia de rali, que mais parecia o Monte Carlo, onde as coisas podem mudar num piscar de olhos, foi a cerca de 40 Km/h que saiu de estrada numa zona que surpreendeu a dupla, que nessa altura da especial vinha a ganhar bastante tempo nos parciais intermédios. São assim os ralis: “As hipóteses de vencer o campeonato são agora bastante reduzidas. Peço desculpa por termos também prejudicado as esperanças de título nos Construtores. Sabíamos que havia uma mudança no piso devido à quantidade de neve, mas não antecipámos uma mudança tão grande nos níveis de aderência. Esperamos estar de volta amanhã e continuar a fazer o nosso melhor até ao fim”, disse Elfyn Evans.