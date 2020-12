WRC, Rali de Monza, Elfyn Evans: “’Baixar a cabeça’, manter o foco para fazer o trabalho”

Elfyn Evans é líder do campeonato a caminho da ronda final e está a um passo da sua primeira vitória no campeonato. Será que a pressão está a afetá-lo ou não? “Sinto-me bastante bem, neste momento. Obviamente que se trata apenas de ‘baixar a cabeça’, manter o foco para fazer o trabalho bem e estar pronto para o que der e vier. Obviamente que há um grande trabalho a fazer, não me parece que vá ser assim tão fácil como alguns dizem. Esperemos que tenhamos de nos concentrar apenas no trabalho em mãos e vamos tentar aproveitar ao máximo o fim-de-semana”, disse Evans que também tem de se preocupar com o título de Construtores: “É o mesmo para ambos os títulos. Essencialmente, ambos dependem de termos bons resultados, por isso é bastante simples, na verdade. Temos de tentar obter os melhores resultados possíveis para nós próprios, e para a equipa também. Por isso, sim, há que nos focarmo-nos totalmente em tirar o máximo partido do fim-de-semana”, disse.