WRC, Rali de Monza: Decisão torna-se numa…’lotaria’

Só mesmo num ano atípico como este poderia acontecer um final de campeonato como nos estamos a preparar para ter no WRC. O Rali de Monza vai decidir o WRC 2020, o percurso escolhido, quase em ‘desespero de causa’ devido à pandemia, foi o possível com troços desenhados dentro do complexo do circuito de Monza e um dia nas montanhas a norte de Monza. Mas estamos em dezembro e a neve não é, de modo nenhum, visita esporádica das estradas da zona, ainda menos das montanhas e apesar da FIA já ter autorizado pneus de neve para sábado, acautelando as condições que os pilotos podem apanhar, a verdade é que não havendo pneus de asfalto com pregos, como em Monte Carlo, o rali pode tornar-se numa espécie de Monte Carlo tendo em conta as condições. Basicamente, torna-se uma lotaria e quando isso sucede no Monte Carlo, tudo bem, já que é a primeira prova da competição, mas quando é na prova que tudo decide, é bem mais complicado. As equipas, os pilotos e engenheiros, estão neste momento à beira de um ataque de nervos…

Fotos La Tula Sport e Matteo Deriu.