WRC, Rali de Monza: As melhores imagens do Shakedown (vídeo)

Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Hyundai I20 Coupé WRC) foi o mais rápido na primeira passagem pelo Shakedown do Rali de Monza, que tal como se esperava, mais parece o Rali de Monte Carlo. Zero graus, algum gelo na estrada, neve nas bermas, e isto a uma altitude de 162 metros, bem diferente dos 1400 que as equipas vão apanhar em algumas zonas dos troços de sábado. Espera-se 50cm de neve para a zona entre amanhã e sábado. Talvez mais nas montanhas. Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota Yaris WRC) foi segundo na frente de Takamoto Katsuta (Toyota Yaris WRC) com Sebastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC). Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC) fez um pião e houve quem nada tivesse arriscado entre os homens da frente.