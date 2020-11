WRC, Rali de Monza: As contas dos título

Na prática, já só três pilotos ainda podem chegar ao título do WRC: Elfyn Evans, Sébastien Ogier e Thierry Neuville. Matematicamente, Ott Tanak ainda pode ser campeão mas precisava de vencer e que uma hecatombe generalizada sucedesse aos restantes candidatos.

Basta que Evans seja nono no rali e faça um ponto na PowerStage para que Tanak não possa chegar ao título. E com Neuville não é muito diferente pois só tem mais quatro pontos que Tanak.

Resumidamente, o belga tem que esperar que Evans não pontue, e ainda batê-lo na PowerStage e depois tem que esperar que Ogier não faça melhor que 3º e ainda teria que o bater na PowerStage. São demasiados ‘ses’, mas pode acontecer, claro. É por isto, também que os ralis são tão interessantes, pois tudo pode suceder a qualquer momento.

Em termos práticos a decisão do título de Pilotos vai dar-se entre Ogier e Evans.

Um cenário: se Ogier ganhar o rali e Evans for quinto – por exemplo com os três Hyundai pelo meio, Sordo, Neuville e Tanak, o que é perfeitamente viável, a Ogier já só faltaria não permitir que Evan ficasse à sua frente na PowerStage. Seria uma decisão mesmo ao ‘pontinho’.

Portanto, como se percebe os cenários são ainda muito e por isso o mesmo o melhor é esperar para ver o que vai acontecendo durante a prova, indo ajustando as contas a cada momento, sabendo que no final há um troço, a PowerStage que vale mais cinco pontos.

Veja a nossa tabela em baixo e perceba as várias pontuações possíveis tendo em conta as diversas possibilidade.