WRC, Rali de Monte Carlo: vitória na PEC10, um marco na história da carreira de Gregoire Munster

Joshua Mcerlean – Eoin Treacy (Ford Puma Rally1) estão finalmente a aproximar-se muito dos Rally2: “Acho que nunca vi uma estrada limpa no WRC na minha vida, as condições estão a mudar muito. É bom fazer uma boa prova, mas isto é uma loucura”.

Já Rovanperä continua a queixar-se do carro: “sem problemas, apenas um pouco de dificuldade com a sujidade. Continuo a ter dificuldades com o carro quando as coisas se complicam.”

Quanto a Evans: “Muito mais sujidade do que o esperado, está a arrastar-se de todos os cortes, por isso não foi tão simples como eu pensava”, já Fourmaux concorda: “está a ficar gorduroso. As condições estão a piorar cada vez mais. Fiz um troço limpo, mas foi bastante exigente para nós, para os carros e para os pneus.”

Sébastien Ogier – Vincent Landais (Toyota Gr Yaris Rally1)foram segundos na especial, na frente de Kalle Rovanperä – Jonne Halttunen (Toyota Gr Yaris Rally1) com Adrien Fourmaux – Alexandre Coria (Hyundai I20 N Rally1) em quinto empatado com Elfyn Evans – Scott Martin (Toyota Gr Yaris Rally1) o que significa que na classificação geral, Ogier dilata a sua liderança colocando-a em 16.8s face a Evans e 18.4s para Fourmaux. Rovanpera está agora a 39.5s da frente, Ott Tänak – Martin Järveoja (Hyundai I20 N Rally1). Takamoto Katsuta – Aaron Johnston (Toyota Gr Yaris Rally1) tiveram também mais uma especial que não lhes correu muito bem.

O troço ficou marcado por mais problemas para Thierry Neuville – Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 N Rally1), que tiveram de parar e fazer um reset ao carro antes de prosseguir a sua prova com o belga a perder mais de um minuto, atrasando-se ainda mais na classificação geral: “Tive de fazer um reset. O carro foi-se abaixo e depois perdi a potência, tal como no Japão, pensámos que o turbo tinha desaparecido. Na situação em que estávamos, vamos tentar fazer um reset e, desde então, estamos bem. Não há ideia, não há alarme, nada. Agora está a funcionar”, disse.

A confirmar a sua boa prestação de ontem no Rali de Monte Carlo, Grégoire Munster – Louis Louka (Ford Puma Rally1) venceram pela primeira vez na sua carreira um troço à geral no Mundial de Ralis. Um feito marcante para a dupla da M-Sport/Ford, que beneficiou de serem os primeiros na estrada num troço que foi ficando cada vez mais sujo e onde já tiveram lugar problemas para alguns. Já lá vamos…

