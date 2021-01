WRC: Rali de Monte Carlo vai em frente, mas há ainda algumas preocupações

Apesar de haver aparente luz verde para a realização do Rali de Monte Carlo, o recente cancelamento do Rali de Monte Carlo Histórico continua a colocar alguma dúvida a realização da prova ‘principal’, já que os pressupostos que levaram ao cancelamento por parte da ACM da sua mítica prova de regularidade podem aplicar-se ao WRC. Contudo, para já não há mais sinais de possível cancelamento, isto quando estamos a menos de uma semana do arranque da prova. A preocupação assenta, segundo revela fonte da ACM, “possíveis complicações com o encerramento de hotéis”, algo que não parece muito provável, mesmo a esta distância. Queremos crer que as as medidas anti-Covid-19 tomadas pelo governo francês não impedirão que a prova se realize, ate porque a recente alteração do itinerário por parte da ACM foi oportuna. Neste momento, nada colide com as medidas do governo francês quanto ao recolher obrigatório.

Há no entanto uma questão que ainda pode incomodar, pois os viajantes que chegam a França vindos de fora da União Europeia, terão de fazer um período de quarentena de 7 dias a partir da sua chegada a França, desde que cheguem a França a partir da próxima segunda-feira.

Presume-se que o WRC se irá precaver e todos estar em França antes disso.