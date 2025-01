WRC, Rali de Monte Carlo: troços de amanhã podem já criar margens

Fonte do ACM prevês que os troços de 5ª feira serão, de imediato capazes de criar margens, na sexta-feira é possível que o col de Moissiére (PEC5) tenha bastante neve e gelo, como sucede neste momento, mas possivelmente não o resto do troço, destacando depois o dia de sábado como o mais seletivo da prova.

Os organizadores do Rali de Monte Carlo asseguram que se preocuparam em escolher troços que permitissem um grande interesse desportivo na prova, mas quanto às críticas que têm existido, do ACM não optar por troços mais seletivos, por exemplo, o Sisteron não se faz este ano, sendo sempre um troço capaz de criar muitos problemas à caravana com o ACM a dizer que os troços mais curtos são também mais seguros e fáceis para o organizador.

