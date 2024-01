WRC, Rali de Monte Carlo: Thierry Neuville perto de ‘ganhar’ dois. Ganha o terceiro (Power Stage)? | AutoSport

Como se pode calcular a nova regulamentação relativa ao sistema de pontos abre um novo capítulo no Mundial de Ralis. A classificação no final do dia de ontem, sábado, já deu pontos a 10 equipas, que só serão ratificados se os concorrentes terminarem o rali. Thierry Neuville foi o primeiro a ‘reservar’ 18 pontos, mas tem de os confirmar, chegando ao fim da prova. E está bem encaminhado para acrescentar mais sete, pois de momento é o mais rápido nos troços de domingo e com boa margem…

Tendo em conta o equilíbrio que existia entre primeiro e segundo, 3.3s de diferença favoráveis a Neuville, sabia-se que Ogier iria atacar e por isso não foi de estranhar terem sido os dois melhores no primeiro troço do dia, mas a margem que o belga infligiu ao francês levou-o a atirar a toalha ao chão ao ponto de Ogier já ter dado os parabéns a Neuville. No segundo troço o belga voltou a vencer, e neste momento só com a Power Stage pela frente temos uma nova classificação do dia de domingo que dá sete pontos ao mais rápido, 7,6,5,4,3,2,1.. pelo que é interessante perceber como está a luta.

Neste momento Neuville tem 7.1s de avanço para Elfyn Evans, com Ott Tanak 0.7s mais atrás. Esta é uma posição que ainda pode mudar, mas só no domingo, claro, é a diferença entre conseguir mais seis ou cinco pontos. Ogier está a 10.2s da frente, mas como só procurava a vitória não se deve preocupar muito com a Power Stage, a não ser que o faça por uma questão de orgulho.

Os restantes seguem muito mais atrás, mas como há pontos até ao sétimo, vamos ver as diferenças: Adrien Fourmaux é quinto a 23.4s de Ogier, Gregoire Munster está a 16.4s do seu colega de equipa e Takamoto Katsuta a 1.7s do piloto da Ford. Talvez aqui mude alguma coisa.

Portanto, é esta a nova realidade do Mundial de Ralis. Vamos esperar pelo final para ver quanto soma cada um.

Agora, na Power Stage, será que Thierry Neuville vai atacar e colocar em risco a boa maquia de pontos que está prestes a somar? Se vencer a Power Stage soma um total de 30 pontos, o que qualquer piloto faria no sistema anterior, se vencesse o rali e a Power Stage, como muitas vezes sucedeu. A grande diferença é que agora não se soma 25 pontos no final de domingo com o triunfo no rali, mas sim os que somar no sábado, mais os que somar no domingo e na Power Stage, podendo dar-se o caso do vencedor do rali que vai continuar a haver, é o que tiver menos tempo, como sempre foi na história do Mundial de Ralis, não ser o que soma mais pontos para o campeonato e esta nuance e um ‘trade off’ para evitar os passeios de domingo.

Vamos ver como tudo termina…