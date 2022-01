WRC, Rali de Monte Carlo, Thierry Neuville: “Nunca me assustei tanto enquanto pilotava” | AutoSport

Thierry Neuville e Martijn Wydaeghe não estão a ter vida fácil neste rali, com o seu novo Hyundai i20 N Rally1, e não foi só o pião que fizeram no primeiro troço do dia: “Não está a ser melhor do que ontem, para ser honesto, é um pesadelo. Nunca me assustei tanto enquanto pilotava. Ainda há muito trabalho a fazer”. As coisas não estão fáceis com o novo Rally1 da marca, pois nenhum dos pilotos está a conseguir andar ao nível dos Toyota e Ford.