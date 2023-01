WRC, Rali de Monte Carlo: Thierry Neuville começa o ano na frente | AutoSport

Em primeiro lugar, parabéns WRC, a competição completa hoje 50 anos, já que arrancou a 19 de janeiro de 1973, com o primeiro dia do Rali de Monte Carlo.

Os motores já se ouvem no Col de la Madonne, uma zona mítica da história do Rali de Monte Carlo, e na primeira passagem nos curtos 2.29 Km do shakedown, foram Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) os mais rápidos com nove décimos de avanço para Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1), com Dani Sordo/Candido Carrera (Hyundai i20 N Rally1) 0.1s atrás. Quarto posto para Sébastien Ogier/Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1) a 0.2s do espanhol, o melhor dos Ford foram Pierre-Louis Loubet/Nicolas Gilsoul (Ford Puma Rally1), meio segundo na frente de Ott Tänak/Martin Järveoja (Ford Puma Rally1). Seguiram-se Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1), Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1), Esapekka Lappi/Janne Ferm (Hyundai i20 N Rally1) e Jourdan Serderidis/Frédéric Miclotte (Ford Puma Rally1).

É esta a primeira ‘ordem’ de 2023, e como se percebe, a procissão ainda vai no adro, fica apenas o registo, por curiosidade já que os tempos pouco ou nada indicam. Várias outras passagens se seguirão, no final sim, ter-se-á uma ideia melhor, mas o shakedown nunca foi exemplo para o que se segue, muito menos no Rali de Monte Carlo…

Tempos Online – CLIQUE AQUI