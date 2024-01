WRC, Rali de Monte Carlo: tática da M-Sport resultou quase em pleno | AutoSport

Já se sabe que as duplas da M-Sport Ford World Rally Team pouco mais podem aspirar do que ficar logo atrás dos melhores pilotos da Hyundai e Toyota e no Rali de Monte Carlo foi exatamente isso que fizeram. Só foi pena o azar de Gregoire Munster, de resto o plano foi cumprido à risca.

A equipa chega ao fim do Rallye Monte-Carlo tendo atingido o seu objetivo de levar as duas equipas à meta. Tanto Adrien Fourmaux e Alex Coria, que terminaram em quinto lugar na geral, como Grégoire Munster e Louis Louka, que terminaram em 20º lugar na geral, tiveram bons desempenhos numa prova notoriamente difícil. Apesar do tempo estar excecionalmente quente, o que significou que quase não houve as condições típicas de neve e gelo nos troços, as equipas tiveram estradas húmidas e geladas complicadas e algumas escolhas táticas de pneus ao longo dos quatro dias de ação.

Adrien Fourmaux teve um bom desempenho perfeito na abertura da temporada, com um equilíbrio de ritmo e precisão que o levou a conquistar um bom quinto lugar na geral e a levar para casa 11 pontos no campeonato.

Estabelecendo a sua posição logo nas etapas noturnas de quinta-feira, Fourmaux teve uma curta passagem pelo quarto lugar da geral na manhã de sexta-feira, antes de se estabelecer num bom quinto lugar durante o resto do dia. Demonstrando o seu reajustamento à maquinaria do Rally1, Fourmaux conseguiu continuamente tempos entre os cinco primeiros, incluindo um impressionante terceiro tempo na SS5 para consolidar uma forte etapa matinal.

Com uma margem confortável de mais de um minuto para Mikkelsen, Fourmaux manteve um ritmo competitivo, mais comedido, para concluir os troços de sexta-feira à tarde sem dramas.

No sábado, Fourmaux também adotou esta abordagem, gerindo a velocidade para manter a sua posição até ao final do dia e, assim, recolher oito pontos provisórios ao abrigo do novo sistema de pontuação.

Com os olhos postos no quinto lugar da geral, Fourmaux levou o carro até ao fim.

Já Grégoire Munster teve um resultado igualmente prometedor no seu primeiro Rallye Monte-Carlo em máquinas de topo do WRC. Adaptando-se rapidamente ao Puma Rally1 e às estradas técnicas de Monte, Munster teve um fim de semana forte, cheio de aprendizagem e ritmo encorajador.

Começando de forma sensata e lenta, Munster enfrentou as etapas noturnas de quinta-feira com perícia e manteve-se competitivo com Katsuta, Mikkelsen e o colega de equipa Fourmaux nos painéis de cronometragem. No troço de abertura, na manhã de sexta-feira, uma mancha de gelo apanhou várias equipas, incluindo Munster, que se afastou e acabou por ficar preso por breves instantes antes de um grupo de espectadores o colocar de novo na estrada. Rapidamente recuperado por tempos fortes nos troços seguintes, Munster ficou em sétimo lugar à entrada para a sessão do meio-dia, embora com mais de um minuto de diferença para o seu colega de equipa Fourmaux, em quinto.

Durante a tarde, Munster continuou a imprimir um bom ritmo, tentando competir com os tempos do seu colega de equipa e mantendo a sétima posição. Esta competição saudável iria satisfazer Munster no sábado de manhã, quando a sua escolha de pneus mais adequada, um pacote predominantemente macio, lhe permitiria obter o terceiro melhor tempo da sua carreira na primeira especial do dia, com o luxemburguês a ganhar mais uma posição para se colocar em sexto, atrás de Fourmaux. Esta posição manteve-se até ao meio-dia.

Infelizmente, na abertura da etapa da tarde, um pequeno erro na SS12 causaria grandes consequências para Munster, que se viu encalhado numa curva apertada à esquerda. A falta de assistência nas proximidades significou o fim inoportuno de um dia de sucesso para Munster, tirando-o da luta pelos pontos de sábado. De volta à estrada no domingo, Munster fez uma condução sensata para se concentrar em levar o seu Puma Rally1 ao pódio final no Mónaco.