WRC, Rali de Monte Carlo, Takamoto Katsuta: “O meu rali mudou depois do meu erro na sexta-feira” | AutoSport

Takamoto Katsuta foi um dos vários pilotos apanhados numa curva ‘gelada’ na manhã de sexta-feira, e logo aí perdeu quase cinco minutos e meio, depois de deslizar para fora de estrada, com o público a demorar em conseguir ajudar a dupla a meter o carro na estrada, mas depois disso mostrou um ritmo forte, mas ponderado, ao recuperar, juntamente com o copiloto Aaron Johnston, até ao sétimo lugar da geral e também para o terceiro lugar na Power Stage: “O meu rali mudou depois do meu erro na sexta-feira de manhã, quando perdemos a oportunidade de lutar por um bom resultado, o que foi uma grande desilusão. Estou contente por ter conseguido levar o carro até ao fim em sétimo e também por ter conseguido alguns pontos extra no domingo e na Power Stage. O carro estava a funcionar muito bem e gostei da condução. Quando me senti confortável e os riscos não eram tão elevados devido às condições, senti-me capaz de acelerar e os tempos foram bastante bons, o que é positivo. O próximo rali, na Suécia, é um dos meus ralis preferidos, por isso vou dar o meu melhor para conseguir um bom resultado”, disse Takamoto Katsuta.

