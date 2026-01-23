WRC, Rali de Monte Carlo: Solberg reforça domínio com exibição impressionante
Oliver Solberg prosseguiu a sua surpreendente demonstração de controlo no Rali de Monte Carlo, estendendo a liderança para além de um minuto após uma sexta-feira dominante nos Alpes franceses.
Na sua estreia a tempo inteiro em Rally1 com a Toyota Gazoo Racing, o sueco resistiu à pressão dos pilotos mais experientes e respondeu com autoridade aos desafios, terminando o dia com 1m08,4s de vantagem sobre Elfyn Evans após nove especiais.
Transição de neve para lama exige adaptação constante
A etapa de seis classificativas da sexta-feira contrastou com a noite de abertura de quinta-feira. A neve e a lama inicial deram lugar a lama profunda e água acumulada à tarde, obrigando as equipas a ajustes permanentes. Solberg ditou o ritmo ao vencer a SS4, furou na SS5 (Saint-Nazaire-le-Désert / La Motte-Chalancon), mas recuperou com vitórias nas SS6 e SS7, reafirmando o comando.
Ogier encurta diferença para Evans na luta pelo segundo lugar
Atrás do líder, intensificou-se o duelo pela segunda posição. Elfyn Evans iniciara o dia com 24,4s de margem sobre o colega de equipa e nove vezes campeão mundial Sébastien Ogier, mas essa vantagem foi sendo progressivamente reduzida. Evans venceu a SS5 e SS8, reduzindo temporariamente a liderança de Solberg, mas Ogier acelerou na noturna La-Bâtie-des-Fontes / Aspremont (SS9), deixando a diferença em apenas 6,5s. Evans descreveu um dia de confiança oscilante devido a sulcos lamacentos e visibilidade reduzida.
Problemas mecânicos marcam Hyundai e Toyota
Adrien Fourmaux terminou quarto, mais de cinco minutos atrás, apesar de avarias eletrónicas persistentes no Hyundai i20 N Rally1 que afetaram a bomba de combustível e o travão de mão. Fourmaux superou o colega Thierry Neuville por mais de um minuto. Neuville desfez o dia na SS9 ao ficar preso numa vala lamacenta, perdendo mais de três minutos apesar da ajuda de espetadores, caindo para quinto e classificando a etapa como “uma luta”.
Top 10 consolidado com sobreviventes e WRC2
Jon Armstrong adotou estratégia de sobrevivência após furos matinais e terminou sexto com o Ford Puma Rally1 da M-Sport. Hayden Paddon fechou em sétimo com uma abordagem cautelosa mas progressiva no Hyundai, superando uma paragem na SS9. Os líderes do WRC2 — Léo Rossel, Eric Camilli e Nikolay Gryazin — completaram o top 10. Takamoto Katsuta caiu para 12º com furos e falha na direção assistida, enquanto Josh McErlean abandonou na SS9 após saída de estrada.
Sábado aponta para sul rumo a Mónaco
O rali segue de Gap para Mónaco no sábado com quatro especiais, culminando numa super especial no Principado.
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI
-
AutoSport TV A Sala de Operações da Red Bull Racing na F1: o centro nevrálgico em Milton Keynes22 Dezembro 2025 08:19
-