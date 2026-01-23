WRC, Rali de Monte Carlo: Solberg reforça domínio com exibição impressionante

Oliver Solberg prosseguiu a sua surpreendente demonstração de controlo no Rali de Monte Carlo, estendendo a liderança para além de um minuto após uma sexta-feira dominante nos Alpes franceses.

Na sua estreia a tempo inteiro em Rally1 com a Toyota Gazoo Racing, o sueco resistiu à pressão dos pilotos mais experientes e respondeu com autoridade aos desafios, terminando o dia com 1m08,4s de vantagem sobre Elfyn Evans após nove especiais.

Transição de neve para lama exige adaptação constante

A etapa de seis classificativas da sexta-feira contrastou com a noite de abertura de quinta-feira. A neve e a lama inicial deram lugar a lama profunda e água acumulada à tarde, obrigando as equipas a ajustes permanentes. Solberg ditou o ritmo ao vencer a SS4, furou na SS5 (Saint-Nazaire-le-Désert / La Motte-Chalancon), mas recuperou com vitórias nas SS6 e SS7, reafirmando o comando.

Ogier encurta diferença para Evans na luta pelo segundo lugar

Atrás do líder, intensificou-se o duelo pela segunda posição. Elfyn Evans iniciara o dia com 24,4s de margem sobre o colega de equipa e nove vezes campeão mundial Sébastien Ogier, mas essa vantagem foi sendo progressivamente reduzida. Evans venceu a SS5 e SS8, reduzindo temporariamente a liderança de Solberg, mas Ogier acelerou na noturna La-Bâtie-des-Fontes / Aspremont (SS9), deixando a diferença em apenas 6,5s. Evans descreveu um dia de confiança oscilante devido a sulcos lamacentos e visibilidade reduzida.

Problemas mecânicos marcam Hyundai e Toyota

Adrien Fourmaux terminou quarto, mais de cinco minutos atrás, apesar de avarias eletrónicas persistentes no Hyundai i20 N Rally1 que afetaram a bomba de combustível e o travão de mão. Fourmaux superou o colega Thierry Neuville por mais de um minuto. Neuville desfez o dia na SS9 ao ficar preso numa vala lamacenta, perdendo mais de três minutos apesar da ajuda de espetadores, caindo para quinto e classificando a etapa como “uma luta”.

Top 10 consolidado com sobreviventes e WRC2

Jon Armstrong adotou estratégia de sobrevivência após furos matinais e terminou sexto com o Ford Puma Rally1 da M-Sport. Hayden Paddon fechou em sétimo com uma abordagem cautelosa mas progressiva no Hyundai, superando uma paragem na SS9. Os líderes do WRC2 — Léo Rossel, Eric Camilli e Nikolay Gryazin — completaram o top 10. Takamoto Katsuta caiu para 12º com furos e falha na direção assistida, enquanto Josh McErlean abandonou na SS9 após saída de estrada.

Sábado aponta para sul rumo a Mónaco

O rali segue de Gap para Mónaco no sábado com quatro especiais, culminando numa super especial no Principado.