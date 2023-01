WRC: Rali de Monte Carlo sem surpresas na lista de inscritos | AutoSport

Já é conhecida a lista de inscritos do rali de Monte Carlos e não há surpresas! São setenta e cinco carros que figuram na lista da ronda de abertura do Campeonato Mundial de Ralis 2023, o Rallye Monte-Carlo que se realiza de 19 a 22 de janeiro.

A lista divulgada pelo Automóvel Clube do Mónaco, organizador da prova, apresenta 10 inscritos na categoria TC1, dos Rally1, bem como um forte plantel na categoria de apoio principal, WRC2.

Kalle Rovanperä em Monte Carlo a defesa do seu título, e ao lado dele na Toyota Gazoo Racing estarão Elfyn Evans e Sébastien Ogier, que concorre a um recorde, uma nona vitória no Monte. Takamoto Katsuta também corre com um carro semelhante, embora não marque os pontos nos fabricantes.

Há novas caras na Hyundai Motorsport, uma vez que Thierry Neuville lidera agora um line up que inclui Esapekka Lappi, que se estreia com o fabricante coreano, bem como o experiente espanhol Dani Sordo, no terceiro carro.

Craig Breen regressou à Hyundai após um ano na M-Sport Ford, mas o irlandês só deve começar a sua temporada no próximo mês, no Rally da Suécia.

Outro piloto que regressa uma casa que já foi sua é Ott Tänak, que está de volta à M-Sport Ford – a equipa que o apoiou logo no início da sua carreira de piloto. Tänak conduz um Ford Puma Rally1 ao lado do seu jovem companheiro de equipa, Pierre-Louis Loubet, enquanto o piloto privado grego, Jourdan Serderidis é o último dos Rally1.

Há mais de 25 inscritos no WRC2, com os homens da Toksport a terem já o novo Skoda Fabia RS Rally2, que vai ‘equipar’ pilotos como Oliver Solberg, Sami Pajari, Marco Bulacia e Nikolay Gryazin.

A M-Sport Ford tem um line up de dois carros no WRC2 para Adrien Fourmaux e Grégoire Munster, enquanto Yohan Rossel, Stéphane Lefebvre, Chris Ingram e Erik Cais contam também da forte lista de RC2.