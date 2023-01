WRC, Rali de Monte Carlo, Sébastien Ogier: “Tem tudo a ver com as condições que vamos enfrentar” | AutoSport

O oito vezes campeão mundial, que inicia este fim de semana o seu segundo programa parcial consecutivo com a Toyota Gazoo Racing, foi o mais rápido no shakedown, três décimos de segundo melhor que Kalle Rovanperä, seu companheiro de equipa na Toyota, nos 2,29 km de Sainte-Agnes a Peille.

Ogier procura a nona vitória, que seria um recorde, no Rallye de Monte-Carlo esta semana – um feito que ele esteve perto de alcançar na temporada passada, antes que um furo perto do final tenha permitido ao seu velho adversário e amigo, Sébastien Loeb ficar com os louros: “É difícil saber o que esperar aqui, como sempre”, refletiu Ogier. “Tem tudo a ver com as condições que vamos enfrentar, parece que não há muita neve, mas ainda assim são condições complicadas, com um pouco de geada já esta manhã.

“Nunca é um rali fácil, mas sempre gosto de estar aqui. Claro, não estamos realmente planeando fazer toda a temporada, mas o foco para este evento ainda é o mesmo”.