WRC, Rali de Monte Carlo, Sébastien Ogier: “se quiser ganhar o rali, terei de manter um ritmo forte”

Sébastien Ogier – Vincent Landais (Toyota Gr Yaris Rally1) terminam o terceiro dia do Rali de Monte Carlo 20.3s na frente de Elfyn Evans – Scott Martin (Toyota Gr Yaris Rally1), mas amanhã tê pela frente três troços díficeis pelo que nada está ainda resolvido: “Continuo na liderança com mais alguns segundos de vantagem, não aumentou muito, mas continua no bom caminho. Por isso, é claro que é positivo, o primeiro dia foi positivo, começar de P1 hoje foi, sem dúvida, a condição de estrada mais difícil, por isso acho que podemos estar satisfeitos com o que fizemos.

Só tínhamos um objetivo e, claro, o Elfyn e o Adrien tentaram concentrar-se neles e na sua luta, e nós conseguimos ser um pouco mais rápidos do que a maioria, por isso, sim, estou contente” disse Ogier que não confia a 100% na diferença de 20.3s: “acho que, especialmente com condições que espero que sejam desafiantes, talvez com alguma chuva. Talvez neve, não faço ideia do que vai acontecer esta noite. Mas parece que algo vai a cair do céu, por isso espero que amanhã de manhã tenhamos a informação certa e que coloquemos os pneus certos no carro e, sim, de certeza, é uma diferença, mas não é confortável, por isso temos de conduzir bem amanhã”, disse Ogier que vai tentar amealhar alguns pontos de domingo, mas pensar mais na eventual 10ª vitória em Monte Carlo: “Penso que se quiser ganhar o rali, terei de manter um ritmo forte amanhã. Por isso, para mim, é óbvio que não vou a tentar obter o máximo de pontos, uma vez que não estou a participar no campeonato, mas se conseguir fazer o máximo de pontos possível para a minha equipa, ficarei satisfeito. Vamos ver o que conseguimos fazer. Mas é claro que o nosso objetivo é a vitória…”, disse