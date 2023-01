WRC, Rali de Monte Carlo: Sébastien Ogier foi o mais rápido no shakedown | AutoSport

Realizadas que estão as três passagens obrigatórias no shakedown do Rali de Monte Carlo,

na frente ficaram Sébastien Ogier/Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1), 0.3s na frente dos seus colegas de equipa, Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) com Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) 0.1s mais atrás.

Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) foram quartos na frente de Dani Sordo/Candido Carrera (Hyundai i20 N Rally1) com Pierre-Louis Loubet/Nicolas Gilsoul (Ford Puma Rally1) na frente de Ott Tänak/Martin Järveoja (Ford Puma Rally1).

Esapekka Lappi/Janne Ferm (Hyundai i20 N Rally1), Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) e Jourdan Serderidis/Frédéric Miclotte (Ford Puma Rally1) concluíram o top 10.

Sendo certo que estes tempos são apenas uma referência, a verdade é que temos três Toyota nos quatro primeiros, e Ott Tanak a 1.5s em 2.29 Km não é bom sinal embora só ele possa explicar. Provavelmente, é o mais certo, anda a experimentar afinações ou a poupar pneus. Pierre-Louis Loubet fez melhor que Tanak, mas recordemos que conhece o Ford Puma bem melhor.

Mais logo, já é a ‘sério’, com a PEC1 La Bollène-Vésubie / Col de Turini 1 15.12 km às 19:05 e a PEC2 La Cabanette / Col de Castillon 24.90 km às 20:03.

