WRC, Rali de Monte Carlo, Sébastien Ogier: “Estou a ter uma semana difícil, mas tento dar o meu melhor” | AutoSport

Sébastien Ogier venceu dois dos três troços desta manhã e já ‘só’ está a 10.7s de Elfyn Evans. No final do troço último troço da manhã o francês não escondeu a sua emoção, e existe uma razão para isso: “Parece que ainda estou vivo”, referindo-se ao tempo que fez, acrescentando depois: “Estava a ‘lutar’ até agora! Estou a ter uma semana difícil, mas tento dar o meu melhor” disse Ogier já em lágrimas, pois nesta passada semana morreu-lhe um familiar e como se pode calcular, é impossível ficar indiferente. Agora, com este desempenho, o piloto da Toyota já recuperou metade da sua desvantagem e voltou a ficar a 10.7 de Elfyn Evans, ultrapassando pelo meio, Thierry Neuville.

