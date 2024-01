WRC, Rali de Monte Carlo, Richard Millener: “viemos com o objetivo claro de levar os dois carros até ao fim” | AutoSport

Sem pilotos de ponta, a M-Sport Ford World Rally Team tem para este ano o objetivo de tentar aproveitar o que não conseguem alcançar a Hyundai e a Toyota e nesse âmbito o plano da equipa só foi afetado pelo azar de Gregoire Munster. Tanto Adrien Fourmaux, como Grégoire Munster fizeram boas provas, mas especialmente o francês, espartilhado, porque tem mais para dar mas a equipa não o deixou, assegurando que dessa forma o francês não cometia erros, o que foi conseguido. O único problema disto é que é redutor para o campeonato ter uma equipa que ‘joga’ apenas à defesa, embora se compreenda porque o fazem: “Chegámos aqui com o objetivo claro de levar os dois carros até ao fim, de ganhar experiência com os pilotos e de mostrar que podemos ser competitivos este ano. Acredito firmemente que conseguimos tudo isto. Ambas as equipas fizeram o terceiro melhor tempo e conduziram de forma sensata num Rali de Monte Carlo complicado. Estou muito satisfeito por ambos e também pela equipa que, como sempre, trabalhou arduamente para nos trazer aqui e nos deu dois carros perfeitamente fiáveis. “Claro que foi uma pena para o Gregoire e para o Louis no sábado à tarde, mas, tirando isso, podemos estar muito otimistas em relação à Suécia, dentro de duas semanas”, disse Richard Millener, Diretor da Equipa.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

Já não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Oferta de um carro telecomandado da Shell Motorsport Collection (promoção de lançamento)-Desconto nos combustíveis Shell-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membrosSaiba mais AQUI