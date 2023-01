WRC, Rali de Monte Carlo: Problemas para Ott Tanak, novamente direção assistida | AutoSport

Tal como sucedeu ontem com Pierre Louis Loubet, hoje foi a vez de Ott Tanak também ficar sem a assistência elétrica da direção. Vamos ver o que sucede no próximo troço, mas ontem, o francês perdeu imenso tempo ao ponto de ter que levar pneus de neve para não ter tanta aderência e com isso não precisar de fazer tanta força de braços.

Caso permaneça o problema o resultado está estragado para Ott Tanak, e se assim for, as coisas começam mal para a M-Sport. Sabe-se que este ano a pressão de dar carros fiáveis e rápidos aos seus pilotos está do lado da equipa e ver os seus dois carros atrasarem-se devido ao mesmo problema e um mau sinal…