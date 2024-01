WRC, Rali de Monte Carlo: Porque os adeptos são o melhor que os ralis têm… | AutoSport

O primeiro dia do Rali de Monte Carlo é um bom exemplo que o problema dos ralis está bem longe do que se vê na estrada, ficando mais uma vez provado que os adeptos da modalidade que assistem in loco são uma enorme mais valia e deixam são mesmo capazes de fazer ‘pele de galinha’ ao pilotos, apesar destes passarem nos locais por breves momentos e irem super-concentrados.

Na noite do primeiro dia, a festa tomou conta da estrada, com fogo de artifício e adeptos a vibrar com a emoção, tornando aquelas centenas de metros dos ‘torniquetes’ do troço de Bayons/Bréziers, um espetáculo dentro do espetáculo, que trouxe cor e brilho ao evento, levando as espetaculares imagens aos quatro cantos do mundo.

FOTOS @World/André Lavadinho