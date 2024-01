WRC, Rali de Monte-Carlo pode ser afetado por protestos | AutoSport

O Rali de Monte Carlo corre o risco de ser impactado por um movimento de protesto dos agricultores, que se preparam esta tarde para bloquear um autoestrada que está prevista no percurso da prova tendo a organização já emitido um boletim a alertar os concorrentes para esse facto, oferecendo-lhes um percurso alternativo, no caminho entre a cerimónia de partida da prova e a primeira especial, o Sisteron. Já no que aos espectadores diz respeito, estes deverão ter problemas, até porque muitos deles nem sequer terão conhecimento do que se está a passar.

