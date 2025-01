WRC, Rali de Monte Carlo/PEC8: meio pião de Evans, Ogier novo líder…

Sébastien Ogier – Vincent Landais (Toyota Gr Yaris Rally1) revelou no final do troço quando ainda existiam vários concorrentes rápidos atrás de si que tinha muita família e amigos e ver este troço de Saint-Léger-les-Mélèzes / La Bâtie-Neuve, com 16.68 km, uma especial muito conhecida por ter pelo meio uma famosa estância de esqui, e que nunca tinha conseguido vencer a especial.

Pois bem, foi desta: “Tentei dar o meu melhor como sempre! Muitos dos meus familiares e amigos estão neste troço e eu nunca o ganhei! Vamos lá ver” disse quando terminou o troço. Foi o mais rápido, 3.9s na frente de Adrien Fourmaux – Alexandre Coria (Hyundai I20 N Rally1), e ainda mais importante, tendo em conta que Elfyn Evans – Scott Martin (Toyota Gr Yaris Rally1) perderam 14.7s depois de terem feito meio pião, na parte com gelo na estrada do troço, Ogier é o novo líder do Rali de Monte Carlo agora com 6.8s de avanço para Elfyn Evans. Fourmaux está agora a 11.4s.

Kalle Rovanperä – Jonne Halttunen (Toyota Gr Yaris Rally1) voltaram a perder um pouco de tempo, são quartos a 29.1s: “Acho que foi bom, não sei de onde veio a diferença, mas são condições de primeira passagem, pelo que a estrada estava a ficar mais lamacenta, especialmente a descida estava mais uma merda.”

Ott Tänak – Martin Järveoja (Hyundai I20 N Rally1) sºao quintos, cederam mais 12.2s neste troço, já estão a 8.6s de Rovanpera.