WRC, Rali de Monte Carlo/PEC5: Solberg fura, Evans aproxima-se

Este troço reescreveu um pouco a história do dia, não através de bravura ou precisão, mas com uma cruel lição: na montanha, um pequeno pedaço de rocha, um furo lento, um pneu danificado, para Oliver Solberg-Elliott Edmondson (Toyota GR Yaris Rally1) e tudo que foi construído antes, já se desvaneceu um pouco.

Contudo, Solberg mantém uma forte liderança, embora Elfyn Evans-Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) tenham recuperado terreno, mas precisamente, 27.2s e Sébastien Ogier-Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1) continuam, como sempre, à espreita tendo perdido neste troço 4.8s para Evans. O rali ainda agora começou e, provavelmente, situações destas ou incidentes, vão suceder muitas mais até ao fim da prova.

Adrien Fourmaux-Alexandre Coria (Hyundai i20 N Rally1) foi terceiro a 18.6s, na frente de Thierry Neuville-Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) com Joshua Mcerlean-Eoin Treacy (Ford Puma Rally1), finalmente a conseguirem bater Jon Armstrong-Shane Byrne (Ford Puma Rally1). Sami Pajari-Marko Salminen (Toyota GR Yaris Rally1) continuam cautelosos, Hayden Paddon-John Kennard (Hyundai i20 N Rally1) sem nada arriscar e tanto Takamoto Katsuta-Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) como Grégoire Munster-Louis Louka (Ford Puma Rally1) tiveram um furo. No top 120 somente Fourmaux ascendeu ao quinto posto por troca com Jon Armstrong. De resto, Munster caiu duas posições para trás de Leo Rossell e Eric Camilli devido ao furo.

Filme da especial

Saint-Nazaire-le-Désert / La Motte-Chalancon 1, uma especial de 28 quilómetros tem grande história neste rali. Gregoire Munster tinha conquistado a sua primeira vitória em troços neste mesmo troço no ano anterior.

O percurso é uma mistura de superfícies: começava estreito mas liso, tortuoso nas subidas, depois descidas rápidas e técnicas que passavam pela aldeia de Volvent, terminando numa descida final onde o asfalto gasto e irregular testaria os nervos.

McErlean foi o primeiro a lançar-se, o britânico da M-Sport em busca de recuperação após o drama da véspera. Com uma combinação cruzada de pneus super macios e pneus com pregos, aos 28 quilómetros, completou-os com 18:29.0, o primeiro marcador. “Havia bastante desequilíbrio no fim quando o pneu com pregos estava a sobreaquecer”, explicou, respirando fundo. “É só encontrar o equilíbrio entre atacar e não ultrapassar o limite.”

Pajari seguiu-o de perto, mas foi 17,2 segundos mais lento. “Nada de especial”, disse com pragmatismo. “Havia muito mais aderência neste troço. Às vezes quem vem atrás tem vantagem, mas aqui pode ser o oposto.”

Quando Ogier entrou, o campeão do mundo já tinha a sua estratégia mapeada — uma combinação cruzada de pneus super macios e pneus com pregos, para tentar cobrir as variações da estrada. Lutou contra slides e gelo, com um pequeno momento no meio do troço onde quase saiu, mas manteve o carro na estrada através de pura experiência. Completou com 18:03.5, claramente o melhor até então. “Pelo menos foi um troço sem lama para limpar. Foi ok, uma condução decente nesta”, revelou, aliviado.

Evans chegou a seguir, e desde o primeiro split ficou claro que algo tinha mudado. Nos primeiros 10 quilómetros era 2,9 segundos mais rápido que Ogier. O galês atacava com propósito, e quando cruzou a meta com a melhor volta até ao momento — 17:58.7 — os 4,8 segundos de margem sobre Ogier falavam volumes. “Foi limpo, sem problemas”, explicou, ainda analisando mentalmente cada curva. “É muito difícil julgar a escolha de pneus e há muitas partes sujas e partes onde podes usar pneus lisos.”

Neuville, que vinha a lutar por confiança, entrou na especial com uma estratégia defensiva — super macio de um lado, pregos do outro. Mas a cautela custou caro: 18:28.7, 30 segundos atrás de Evans, com um momento desconfortável no meio do troço. “Estava um pouco cuidadoso, é tão fácil sair de estrada. Preciso apenas manter tudo limpo e arrumado. O rali ainda é longo”, confessou.

Então chegou Katsuta, o colega de Ogier que vinha liderando a recuperação matinal. Mas o destino tinha outras ideias. Um pequeno pedaço de rocha — nada mais do que isso — danificou o pneu dianteiro esquerdo. Carregou o estrago durante quase todo o troço: 19:01.7, mais de um minuto atrás. “Um pedaço de pequena rocha causou o problema. Incrível”.

Fourmaux passou depois, e pela primeira vez desde a abertura do rali, o francês pareceu mais confortável. “o troço foi bastante exigente, havia manchas de gelo. Havia muita sujidade no início, mas o sentimento foi muito melhor que na primeira. Procuramos um pouco, mas está ok.” Terminou terceiro mais rápido, 18,6 segundos atrás de Evans.

Mas a verdade é que o drama ainda estava para vir. Munster teve de parar por mais de um minuto — pneu dianteiro direito com problemas. Saiu de novo, enfrentando o troço com um carro comprometido.

Depois, Oliver Solberg. O líder do rali que vinha com 1 minuto e 10,7 de vantagem sobre Evans. O sueco atacou, encontrou ritmo, mas algo estava errado. No meio da especial o seu Toyota começou a comportar-se de forma estranha. Pneu dianteiro esquerdo — um furo lento que o acompanhara durante a maior parte da especial. Completou com 19:25.7, 27 segundos mais lento que Evans. “Tinha um furo lento há muito tempo, mas não sei onde a apanhei. Boas condições no troço, mas…”

Quando todos cruzaram a meta, o quadro tinha mudado um pouco.