WRC, Rali de Monte Carlo/PEC4: Elfyn Evans líder, top 5 passou de 30.0s para 16.6s…

As escolhas de pneus começam a fazer diferença, se bem que no Rali de Monte Carlo temos sempre que olhar para o conjunto da secção, pois como se sabe as escolhas de pneus são feitas para três troços o que significa que os concorrentes dificilmente andam com pneus certos em todas as ocasiões e por isso as tabelas de tempos tendem a ser mais anárquicas, sendo que só no final da secção de percebe quem escolheu melhor… e quando.

Kalle Rovanperä – Jonne Halttunen (Toyota Gr Yaris Rally1) foram os mais rápidos neste troço, com 1.4s de avanço para… Grégoire Munster – Louis Louka (Ford Puma Rally1). Por aqui se percebe como ter os pneus certos, ou mais certos, faz tanta diferença. Sami Pajari – Marko Salminen (Toyota Gr Yaris Rally1) foram terceiros a 3.6s da frente e este é outro bom exemplo.

Ott Tänak – Martin Järveoja (Hyundai I20 N Rally1) foram quartos na frente de Adrien Fourmaux – Alexandre Coria (Hyundai I20 N Rally1), Sébastien Ogier – Vincent Landais (Toyota Gr Yaris Rally1) e na classificação geral, Elfyn Evans – Scott Martin (Toyota Gr Yaris Rally1) são os novos líderes do Rali de Monte Carlo com 0.8s de avanço para Thierry Neuville – Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 N Rally1) com Ogier a recuperar significativamente já estando a 4.0s do seu colega de equipa.

Tanak recuperou metade do seu atraso e já está somente a 12.2s com Adrien Fourmaux logo a seguir a 16.6s.

Ontem no final do dia tínhamos o top 5 separado por 30 segundos, depois do primeiro troço de hoje o mesmo top 5 já só está separado por 16.6s. Outro exemplo, ontem o top 7 ficou separado por 48.8s, hoje, após a PEC 4, o mesmo top 7 está separado por 28.7s.

Oliver Solberg – Elliott Edmondson (Toyota Gr Yaris) foram os mais rápidos na primeira especial de hoje entre os Rally2, mas na frente do WRC2 estão Nikolay Gryazin – Konstantin Aleksandrov (Skoda Fabia Rs) com 18.9s de avanço para Yohan Rossel – Arnaud Dunand (Citroen C3) com Eric Camilli – Thibault De La Haye (Hyundai I20 N) já a mais de de um minuto.

