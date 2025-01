WRC, Rali de Monte Carlo: PEC3 deverá ser a mais complicada do dia

Está tudo a postos para o primeiro dia do Rali de Monte Carlo, a caravana partiu às 13h30 do Mónaco, pelo meio colocaram os pneus que vão levar para os três troços do dia, sendo que pela frente os concorrentes têm três especiais, a PEC1 às 17h05, Digne-les-Bains / Chaudon-Norante 19,01 km, PEC2 às 18h53, Faucon-du-Caire / Bréziers 21,20 km, e finalmente a PEC3 às 20h06, Avançon / Notre-Dame-du-Laus, 14 km.

O dia começou chuvoso na zona, choveu desde ontem a noite, mas parou ainda esta manhã. A primeira especial deverá manter-se mais seco, mas ainda assim húmido devido à muita chuva que caiu. O segundo troço deve ter ainda muita humidade e algum ‘gelo negro’ sendo que é o terceiro, bem mais tarde que deverá ser mais complicado, e será também a especial que os concorrentes terão pneus mais adequados porque é neste que se devem fazer as maiores diferenças e todas as escolhas devem ser feitas para este troço, optando-se depois por escolhas que nunca serão perfeitas para os dois primeiros troços, devido ao que já referimos, é o último que ‘vale’ para as maiores diferenças.