WRC, Rali de Monte Carlo, PEC2: Ogier lidera no Monte Carlo e Neuville sobe para segundo

Sébastien Ogier – Vincent Landais (Toyota Gr Yaris Rally1) confirmam neste segundo troço o bom começo de rali, sendo que Thierry Neuville – Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 N Rally1) foram desta feita os segundos classificados, a apenas 0.9s com Adrien Fourmaux – Alexandre Coria (Hyundai I20 N Rally1) em terceiro significativamente na frente dos quartos classificados o que significou que o belga da Hyundai, campeão em título é o novo segundo classificado, agora a 5.3s de Ogier que volteou a ser o mais forte. Ogier disse que foi “um troço complicado. Muito mais inconsistente do que o primeiro.”

Neuville disse que estava “muito mais sujo do que o esperado e em alguns locais, o gelo está a formar-se, mas tínhamos boas informações. A visibilidade era horrível. O ambiente é agradável, mas em muitos sítios o fogo está perto da estrada e não se vê nada” disse o belga. Fourmaux está a andar bem neste início de rali “foi incrível. A velocidade no início é enorme, mega. Muito complicado no final, com a lama. Esta é uma verdadeira especial do Monte-Carlo” disse o francês, que é quarto agora bem mais perto de Elfyn Evans, a apenas 0.2s.

Ott Tänak – Martin Järveoja (Hyundai I20 N Rally1) foram quartos, cederam 6.4s com o estónio a dizer que “as condições estão super complicadas. Apanhamos muitas surpresas. Tentámos o nosso melhor, mas é complicado”, disse.

Já Elfyn Evans – Scott Martin (Toyota Gr Yaris Rally1) foram apenas quintos a 8.8s da frente e perderam o segundo lugar: “Muito difícil de ler a aderência. Há uma camada de lama ou sujidade em muitos sítios. Esperava a mesma aderência em todo o lado, mas… foi complicado.”

Já se sabe que o monte Carlo está longe de ser o rali preferido de Kalle Rovanperä – Jonne Halttunen (Toyota Gr Yaris Rally1) mas voltaram a perder muito tempo, demasiado: “Os tempos são péssimos. É muito difícil de dizer. A condução no início foi boa, mas na lama não há velocidade”, disse o finlandês que em dois troços ficou a 38.5s da frente.

Takamoto Katsuta – Aaron Johnston (Toyota Gr Yaris Rally1) estão com um problema qualquer não especificado no carro: “nada que afete” disse no final, mas a verdade é que já cederam 39.8s.

Grégoire Munster – Louis Louka (Ford Puma Rally1) foram sextos na frente de Takamoto Katsuta com Sami Pajari – Marko Salminen (Toyota Gr Yaris Rally1) logo a seguir. Na geral, o finlandês caiu para trás de Munster: “Muito complicado. Muita lama na última secção, muito pior do que eu esperava. Não sabia como seria a aderência com estes pneus. Algumas secções começam a ser agradáveis”.

Josh Mcerlean – Eoin Treacy (Ford Puma Rally1) perderam mais de um minuto e ficaram atrás de três Rally2, de Gryazin, Rossel e Solberg: “É uma grande experiência de aprendizagem, mais húmida do que tudo o que já fiz antes. Alguma experiência… mamma mia!”

Nos RC2 Nikoaly Gryazin (Škoda Fabia RS Rally2) lidera com 6.3s de avanço para Yohan Rossel (Citroën C3 Rally2) com Gus Greensmith (Škoda Fabia RS Rally2) em terceiro já a 29.12s.

Oliver Solberg, que não pontua nesta prova, atrasou-se muito logo na PEC1: “Bati, parti a jante e furei o amortecedor (na PEC1)! Para além disso, o carro está bem”, disse.