WRC, Rali de Monte Carlo/PEC17: Ogier, Evans e Fourmaux: ‘marcam’ batalha épica no Turini

Estratégia e emoção esperam-se no Turini: quem levará a vitória? Adrien Fourmaux arriscou nas escolhas de pneus e para já tudo joga a seu favor, mas Sébastien Ogier ainda tem uma margem significativa para gerir. A decisão dá-se no último troço, o mítico Turini.

Grande rali. Adrien Fourmaux – Alexandre Coria (Hyundai I20 N Rally1) confirmaram a sua boa escolha de pneus para esta última secção do rali e venceram o troço, bateram Ott Tänak – Martin Järveoja (Hyundai I20 N Rally1) por 27.8s, ascenderam ao terceiro lugar, agora com um avanço de 23.3s para o colega de equipa, e mais importante que isso, colocaram-se em linha para poder vencer o rali, já que estão agora a 22.2s de Sébastien Ogier – Vincent Landais (Toyota Gr Yaris Rally1), e a 4.0s de Elfyn Evans – Scott Martin (Toyota Gr Yaris Rally1).

O ‘problema’ é que Fourmaux tem quatro pneus super macios, Ogier e Evans têm dois, e outros dois com pregos. A PEC18 La Bollène-Vésubie / Peïra-Cava, está exposta ao sol, especialmente a descida para Peira Cava, pelo que tendo em conta que o troço é às 11h15, é possível (não sabemos neste momento as condições do troço) que a estrada esteja mais seca, portanto, mais propícia a pneus super macios.

Vamos ver o que dá, o avanço de Ogier para Evans é de 18.2s e 22.2s para Fourmaux. Neste troço, Fourmaux ganhou 23.9s a Ogier, num troço ainda com condições difíceis, portanto, os dois pneus com pregos de Ogier ainda deram jeito em algumas zonas, mas no Turini, duvidamos. Portanto, claramente, Fourmaux ainda pode vencer este rali. Chegar ao segundo lugar é praticamente certo face aos 4.0s para Evans, mas chegar ao triunfo é algo que está em cima da mesa. Será uma luta fantástica no último troço, o mítico Turini.

Grégoire Munster – Louis Louka (Ford Puma Rally1) despistaram-se na fase inicial do troço. não mereciam acabar este rali desta forma.

Kalle Rovanperä – Jonne Halttunen (Toyota Gr Yaris Rally1) estão entre os que têm quatro pneus super macios, e neste troço colocaram-se a apenas 3.1s de Tanak o que significa que ainda podem chegar ao quarto posto.

Para Ogier este troço estava: “muito enlameado, não estava à espera de tanto no final. Nunca é fácil este fim de semana. Não faço ideia do Col de Turini, vamos ver”. Este detalhe vai decidir o rali. Como estiver o Turini vai determinar se ganha Ogier, Evans ou Fourmaux, por causa dos pneus que cada um tem.

Quanto a Evans: “Não é uma surpresa, tive muitas dificuldades. Sabíamos que, depois do primeiro, seria difícil manter Fourmaux atrás de nós, mas fazemos o que podemos. Claro que ele quer o segundo lugar, agora é ele que tem de o perder. É isso, vamos continuar a tentar até ao fim”, disse Evans, que sabe poder estar com piores pneus.

Quanto a Fourmaux, o que diz no fim… diz tudo: “Aproveitámos para ser um pouco agressivos na primeira especial onde tentámos, e conseguimos, sobreviver. Esta foi mais confortável. Estou bastante satisfeito com o que temos agora. O meu objetivo continua a ser o segundo lugar. Mas veremos no final”. Ou seja, sabe que o 2º lugar é quase certo, e ainda vai tentar o primeiro. Claramente. Vamos ver se Ogier deixa…

Para Tänak, que perdeu uma ‘eternidade’: “Havia tantos sítios com gelo negro que não sabíamos, por isso como é que se pode acelerar nestas condições?” Já Rovanperä tem bons pneus: “A maior parte da especial estava bastante boa, mas depois tivemos algumas surpresas. Curvas geladas e com gelo na secção em que o troço está seco ou apenas molhado. Definitivamente, não foi fácil. Perdi um pouco de tempo, fiz um pião numa curva gelada que não estava nas notas.”

Agora, vamos ver o que reserva o Turini, sendo certo que serão as condições do troço a apontar para quem te quatro pneus super macios, Fourmaux, ou só dois, Ogier e Evans.