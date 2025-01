WRC, Rali de Monte Carlo/PEC16: 2 Toyota fora, 2 Toyota destacam-se…

Num troço em que a Toyota perdeu dois carros, Takamoto Katsuta e Sami Pajari, por despiste, os dois da frente, Sébastien Ogier – Vincent Landais (Toyota Gr Yaris Rally1) e Elfyn Evans – Scott Martin (Toyota Gr Yaris Rally1) brilharam nesta especial, face aos homens da Hyundai, Ott Tänak – Martin Järveoja (Hyundai I20 N Rally1) e Adrien Fourmaux – Alexandre Coria (Hyundai I20 N Rally1) e colocaram as margens em valores mais significativos, com Ogier agora com 24.3s de avanço para Evans, que por sua vez se afastou fortemente de Tanak, que passou para a frente de Fourmaux.

O homem da Toyota tem agora 17.3s de avanço para Tanak, que por sua vez tem Fourmaux a mais 4.5s, mas convém lembrar que os seis pneus escolhidos são para três troços e houve escolhas de pneus bem diferentes. Sébastien Ogier e Elfyn Evans optaram por dois pneus supermacios e quatro pneus com pregos, Adrien Fourmaux por quatro pneus supermacios e dois pneus com pregos, Ott Tanak dois super macios, dois de neve e dois com pregos.

Portanto, não faz sentido olhar somente para um troço, porque pode ser tudo ao contrário no seguinte.

E provavelmente, será. Ogier disse no final que precisava desta margem, e se calhar tem toda a razão. Vamos ver.

O que para já parece ser ‘bombástico’ para os homens da frente da Toyota, a Hyundai pode ter agora hipóteses de ripostar.

Recordando a história deste troço a chuva caiu durante a noite e com o frio formaram-se placas de gelo em diversos locais. Cedo se perceberam as dificuldades dos concorrentes e Takamoto Katsuta foi o primeiro a sofrer ao sair de estradas com o carro a deslizar até parar nas árvores após 1,8 km na especial. A dupla ficou bem, mas o Toyota nem por isso, pois ficou preso. Um pouco mais à frente, Sami Pajari saiu de estrada, bateu numa ponte e caiu para lá dela no quilómetro 10. Não era muito alta, a dupla ficou bem, mas o carro já não sai dali para voltar à competição. Claramente, há várias zonas com gelo na especial e partes muito escorregadias e lamacentas. Tendo em conta que há pontos para o mini-rali de domingo, a classificação é para já a da especial.

Para Ogier o troço foi “muito lamacento, muito complicado. Temos todas as opções de pneus diferentes, a diferença vai diminuir, precisávamos desta margem”. Já Evans teve alguns problemas “não consegui ver bem durante grande parte da especial, com tanta sujidade no pára-brisas. Vamos ver como funciona a escolha de pneus para o resto do dia.” Rovanperä diz que apanhou “algumas surpresas como o gelo negro que não foi comunicado pela equipa de batedores. Claro que, ao ver o Taka e o Sami fora, tive muito cuidado especialmente nesses sítios.”

Para Tänak “Não tenho a certeza de que a escolha de pneus seja assim tão boa, apenas conduzi e fiz o percurso em segurança.” Já Fourmaux “o objetivo era passar este troço e ficar com os melhores pneus para mais tarde.”

Neuville “fui demasiado cuidadoso no final, mas não se sabe onde está o gelo, a aderência era boa nos últimos 3 km, mas não tentei ser mais rápido.”

McErlean “Não sei se é gelo, geada ou o que é, mas é tão inconsistente. Que maneira de começar a manhã de domingo.” Munster “Fui sem pregos. Mas quatro seriam a escolha perfeita…”