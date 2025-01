WRC, Rali de Monte Carlo, PEC15: Sébastien Ogier na frente, pódio muito equilibrado

Sébastien Ogier – Vincent Landais (Toyota Gr Yaris Rally1) terminam o terceiro dia do Rali de Monte Carlo 20.3s na frente de Elfyn Evans – Scott Martin (Toyota Gr Yaris Rally1), que nesta última especial do dia, voltaram a suplantar Adrien Fourmaux – Alexandre Coria (Hyundai I20 N Rally1), numa luta a que já se juntaram Ott Tänak – Martin Järveoja (Hyundai I20 N Rally1), que terminam o dia apenas a 2.5s de Fourmaux e do pódio.

Grande tarde para o estónio da Hyundai que, depois de acertar com as afinações do seu Hyundai, venceu os três troços da tarde, convertendo um atraso de 47.3s para o líder em 27.1 estando ’em cima’ dos homens que para já ocupam o pódio. O mais significativo de hoje foi o facto de Ogier se destacar dos homens do pódio, mas não de Tanak, que ‘venceu’ confortavelmente o dia, deixando Ogier a mais de 20s.

Ao que parece, os três troços de amanhã deverão estar bem complicados, pelo que Ogier pode gerir melhor, até porque não se precisa de preocupar muito com o campeonato, ainda que qualquer ponto conte para a Toyota, mas atrás de si a luta vai ser grande entre Evans, Fourmaux e Tanak, sendo que a surpresa vem do lado de Fourmaux, pois é, até aqui o melhor Hyundai e tem feito uma grande prova, tendo em conta que é uma estreia.

Sébastien Ogier sabe que o dia de amanhã será complicado: “este último troço foi muito lamacento, difícil de desfrutar. Para amanhã é sempre melhor ter uma vantagem, mas ainda faltam alguns troços complicados.”

Quanto a Elfyn Evans, com os adversários tão perto, sabe que para amanhã vai ser a fundo, pois não há nada para gerir. Já Fourmaux está contente com a sua prova até aqui” está tudo bem, até agora está a ser uma prova muito positiva.”

Por fim, Tänak que encontrou a afinação certa para o carro e isso vê-se no tempo que recuperou “estivemos muito tempo a trabalhar na afinação, para a encontrar, não fiz nenhum quilómetro com os slicks. Não funcionou no início e esta tarde começou a funcionar, e por isso encontrei o ritmo”, disse.

Kalle Rovanperä – Jonne Halttunen (Toyota Gr Yaris Rally1) são quintos, estavam 8.8s na frente de Tanak esta manhã, só hoje perderam 36.7s para o estónio: “Voltei a sentir-me bastante lento. Não tenho respostas…”

Takamoto Katsuta – Aaron Johnston (Toyota Gr Yaris Rally1) são sextos e estão em terra de ninguém, seguem-se Sami Pajari – Marko Salminen (Toyota Gr Yaris Rally1) quase dois minutos e meio mais atrás e com uma misão clara: nada arriscar, apredner, ganahr experiência e levar o carro até ao fim. Há-de chegar o tempo da rédea solta…

Thierry Neuville – Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 N Rally1) são oitavos e depois de mais um toque que os atrasou, esta manhã, passaram o resto do dia a ‘testar’. Os pontos de amanhã são para tentar ir buscar: “Mais algumas alterações. Estamos a ir numa direção melhor, mas será suficiente para amanhã? Não sabemos. Se as condições forem complicadas amanhã, não sabemos se será uma vantagem ou uma desvantagem para nós. O objetivo é conquistar alguns pontos amanhã e deixar este fim de semana para trás, porque provavelmente vêm aí fins de semana mais emocionantes.”

Joshua Mcerlean – Eoin Treacy (Ford Puma Rally1) estão claramente a evoluir, depois de terem sido muito cuidadosos até ontem, hoje já tiveram um ritmo mais elevado, tendo deixado o melhor Rally2 a mais de 30s o que é mais razoável para a sua experiência: “Parece que estamos a melhorar em segundos/km. Tem sido uma grande experiência com este carro nestas estradas.”

Grégoire Munster – Louis Louka (Ford Puma Rally1)terminou o dia a 50.1s de Tanak, na frente de Pajari. Mas a 13.4s de Rovanpera: “O problema é que nunca fizemos a maior parte destes troços. É muito bom que tenham conseguido arranjar o carro. É uma grande aprendizagem!”