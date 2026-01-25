WRC, Rali de Monte Carlo/PEC15: Pião de Solberg, triunfo de Evans, 42.0s a dois troços do fim

O sol de domingo escondeu-se da PEC15, La Bollène-Vésubie / Moulinet 1, o célebre Turini, mas a neve fresca e o gelo persistente transformavam grande parte dos 23,45 Km em algo bastante difícil, mais na descida após o Col do Turini – mais perigosa por ser a descer – no que na subida.

Elfyn Evans (Toyota GR Yaris Rally1) foi o mais rápido – dos Rally1 – o que aliado a um pião de Oliver Solberg (Toyota GR Yaris Rally1) na descida, permitiu-lhe cortar 8,8s ao líder, reacendendo um pouco mais a luta, com 42.0s a separá-los, isto quando faltam agora as segundas passagens nos mesmos troços, que devem ficar um pouco mais fáceis, embora com um ‘Monte’ assim, nada é seguro. ainda pode acontecer muita coisa em dois troços. Com o troço a melhorar, Yohan Rossell (Lancia Ypsilon Rally2 Integrale) venceu o troço, dando à Lancia o seu primeiro triunfo num troço do WRC, logo no primeiro rali após o regresso.

Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1) esteve azarado ao furar logo no início do troço sendo ultrapassado por Adrien Fourmaux (Hyundai i20 N Rally1) já no começo da descida após o Col do Turini. Fourmaux foi segundo a 7.5s de Evans sendo precisamente essa a diferença no super domingo, entre ambos com Solberg em terceiro a 17.3s da frente e Ogier logo a seguir a 29.8s. Decididamente este não é o Monte de Ogier.

A margem mais curta no top 10 é precisamente a de Solberg para Evans, porque tudo o resto é maior.

Portanto, ainda há luta pelo triunfo.

No WRC2, Roberto Daprà (Skoda Fabia RS Rally2) passou Eric Camilli (Skoda Fabia RS Rally2), estão agora separados por 5.9s, mas Léo Rossel (Citroen C3 Rally2) continua bem destacado na frente com quase dois minutos de avanço.

Filme da especial

McErlean abriu com velocidade média de 60.4 km/h, um número baixíssimo para os Rally1, mas o pisop é que manda: tudo normal para quem lutava apenas por “subir a colina”: 24:28.4. “Está a derreter bastante, até das notas da equipa está a mudar muito. Tão imprevisível. Se começas a forçar, apanhas um susto fácil”, desabafava o irlandês da M-Sport.

Paddon seguia logo atrás, 24:00.4, 28 segundos mais rápido que McErlean enquanto a pista evoluía a olhos vistos. “A estrada está a evoluir muito. Deste lado está a derreter tão rápido. É tão difícil porque é tão imprevisível”, confessava o neozelandês do Hyundai, aliviado por um dia sem pressão absoluta. Katsuta, renascido, marcava 23:45.1, 15,3 segundos melhor que Paddon: “Neve em quantidade enorme do topo do Turini para baixo. Zero aderência. Não é agradável.”

Armstrong, o estreante, surpreende cada vez mais, agora com 23:40.0, 5,2 segundos à frente de Katsuta. “Foi bom, bastante consistente na subida e na descida estava mais nevado, mas em alguns lugares virou lama. Difícil confiar. Acho que vai melhorar muito atrás”, analisava, sentindo o Ford Puma Rally1 finalmente dócil. Fourmaux capitalizava a limpeza com 23:25.0, 15 segundos melhor que Armstrong após passar Neuville na estrada: “Não sei o que aconteceu ao Thierry, não perdemos tempo nenhum. Vai ser mais rápido atrás, mas estou a dar o meu melhor e estou contente com o ritmo, vamos ver.”

Neuville, que parara aos 0,3 km para trocar o pneu dianteiro direito após tocar numa borda de betão na curva inicial — “Tocámos em algo na primeira curva, não tinha nada nas notas, obviamente com três pregos e um de neve não é fácil” —, arrastava-se com 25:44.4, mais de dois minutos perdidos, abrindo para Fourmaux passar. Aos 17 km, deslizava ainda para um banco. Ogier, frustrado com a falta de tração, confessava 23:41.4: “Não é divertido, rodamos super devagar na descida. Só tentamos acabar o rali, não foi o mais divertido da carreira mas temos de o terminar.”

Evans ‘mordia’ com 23:32.6, 8,8 segundos melhor que todos: “Achas que está a melhorar no fim, mas não está. Super difícil. Quem sabe como fica na Power Stage.” Solberg fez um pião aos 17 km, na descida após o Col, perdia 12 segundos mas salvava-se com o terceiro melhor tempo, 23:41.4, liderança encolhida para 42 segundos: “Tive um pião na travagem para um gancho, é tão fácil acontecer. Nada sério. Perdi dez segundos pelo menos. Não é divertido nesta posição quando lideras.”