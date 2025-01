WRC, Rali de Monte Carlo, PEC14: Hyundai ao ataque, Fourmaux 2º Tanak mais perto do pódio

Terceira vitória em troços do dia para Ott Tänak – Martin Järveoja (Hyundai I20 N Rally1), que se continuam a aproximar dos lugares do pódio, estando agora apenas a 8.8.s do terceiro lugar, quando começaram o dia a 33 segundos. Apesar de ter tido um ‘momento’ aos Km 14 da especial o estónio tem vindo consistentemente a recuperar tempo para a frente da prova: “Este troço estava muito sujo e também tive momentos complicados. Tentei dar o meu melhor”, disse.

Sébastien Ogier – Vincent Landais (Toyota Gr Yaris Rally1) foram segundos a 9.0s, ganharam tempo para as posições seguintes: “É mais um rali de terra do que de asfalto, tão sujo que estão os pisos! Estou contente por ter ultrapassado este troço”, disse. Com este resultado, Ogier tem agora 24.4s de avanço para Adrien Fourmaux – Alexandre Coria (Hyundai I20 N Rally1) que voltaram a recuperar o segundo lugar, ainda que apenas com 0.7s de avanço para Elfyn Evans – Scott Martin (Toyota Gr Yaris Rally1)

Thierry Neuville – Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 N Rally1) foram terceiros nesta especial, em que Josh Mcerlean – Eoin Treacy (Ford Puma Rally1), conseguiram finalmente deixar todos os Rally2 para trás ao passar Yohan Rossel – Arnaud Dunand (Citroen C3), que continua a liderar destacado o WRC2.