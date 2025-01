WRC, Rali de Monte Carlo/PEC12: Sébastien Ogier dilata avanço

Três troços esta manhã, três vencedores diferentes, Gregoire Munster, Ott Tanak e Takamoto Katsuta, e o mais significativo foi o facto de Adrien Foiurmaux ter ascendido ao segundo lugar por troca com Elfyn Evans, mas Sébastien Ogier dilatou o avanço que trouxe do dia de ontem, 12.6s e colocou-o em 17.2s, isto com cerca de 66% do rali completado. Falta ainda muito, tudo pode acontecer com o trio da frente separado por 20.0s, mas a tendência para já é começar a desenhar-se a 10ª vitória de Ogier no Rali de Monte Carlo.

Takamoto Katsuta – Aaron Johnston (Toyota Gr Yaris Rally1) venceram a primeira especial do ano, Thierry Neuville – Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 N Rally1) foram segundos na frente de Sébastien Ogier – Vincent Landais (Toyota Gr Yaris Rally1) que tem agora um avanço maior para Adrien Fourmaux – Alexandre Coria (Hyundai I20 N Rally1), que por sua vez ganhou mais algum tempo a Elfyn Evans – Scott Martin (Toyota Gr Yaris Rally1).

Kalle Rovanperä – Jonne Halttunen (Toyota Gr Yaris Rally1) perderam 1.9s para Ott Tänak – Martin Järveoja (Hyundai I20 N Rally1) que começaram a manhã a 8.8s de Rovanpera e já só estão a 1.0s. Tal como disse Jari-Matti Latvala, “Sami Pajari continua a ganhar muita experiência, que é o principal objetivo para ele neste evento”, daí a cautela.

Joshua Mcerlean – Eoin Treacy (Ford Puma Rally1) passaram Nikolay Gryazinn e já estão, finalmente, no top 10.

Para Ogier: “Tentei gerir o risco, o que não é fácil em Monte-Carlo. Nestas condições, é preciso estar preparado para perder algum tempo. Isso não foi tão fácil em alguns sítios, com a chuva que caiu no final.”

Já Evans: “Tive um pouco mais de sensibilidade no início. Achei o carro um pouco nervoso, os pisos estavam mais complicados do que esperávamos esta manhã, com certeza, os cortes estão muito mais húmidos e isso está a tornar a estrada mais suja, mas isso faz parte do jogo.” Fourmaux disse que “no final estava muito escorregadio e lamacento. Perdemos muito tempo no final, mas está tudo bem. Sabíamos que ia ser uma manhã complicada, mas pensámos que ia correr bem com os slicks. Estou a olhar para Ogier e Evans, mas estou de olho em Rovanperä porque nunca se sabe”, disse.

Já Rovanperä não gosta do carro em troços sinuosos: “Condições bastante complicadas, e quando os troços são sinuosos e de baixa velocidade, não me sinto confortável com o carro. Não consigo pô-lo a andar como quero. Fora isso, tudo bem.”

Josh McErlean continua a descobrir coisas: “Final de alta velocidade, é de loucos, no final a velocidade que se consegue obter nestes carros, é de loucos. Está mais sujo do que o esperado, com o lodo na estrada. Quando se está a atingir estas grandes velocidades, não se sabe o que o carro vai fazer porque não se tem experiência. É muito divertido deslizar em quinta velocidade”.