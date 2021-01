WRC, Rali de Monte Carlo, PE9: Sébastien Ogier regressa à liderança

Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) começaram o terceiro dia de Rali de Monte Carlo com uma prestação arrasadora, voltando dessa forma à liderança do rali. A dupla francesa foi 17,8s mais rápida que os colegas de equipa Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC) na neve e gelo do troço de La Bréole-Salonnet e lideram agora com 10.4s de avanço: “Em algumas curvas, parecia que nem sequer tínhamos pregos, estávamos apenas a deslizar. Foi complicado”. Já Evans, revelou que “fui demasiado cuidadoso”.

Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 Coupé WRC) sofreram um furo no pneu dianteiro esquerdo, perdendo mais de um minuto e descendo para a quinta posição, no processo. O dia de hoje é bem mais curto, ficam a faltar apenas mais dois troços: “havia uma rocha solta no interior de uma curva. É um mau começo de manhã!” Tänak está agora a 1m38.1s da frente.

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota Yaris WRC) regrerssaram à terceira posição e têm agora 1m08.3s de atraso para a frente do rali. Com esta posição, três Toyota estão para já nos três primeiros lugares.

Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 Coupé WRC) são quartos classificados a 1m33.9s. Os belgas perderam mais de 40 segundos, um tempo que não terá sido ajudado pela sua breve paragem no início do troço. “Saímos em frente numa curva, mas não perdemos muito tempo. Um troço difícil, tivemos de encontrar o ritmo e não funcionou”.

Dani Sordo/Carlos Del Barrio (Hyundai I20 Coupé WRC) são sextos a 2m01.4s, e também eles se safaram de um grande momento mesmo no final da especial: “É” muito complicado. Em alguns locais há muita aderência, mas noutros é muito fácil cometer um erro”.

Gus Greensmith/Elliott Edmondson (Ford Fiesta WRC) foram quintos nesta especial mas estão ainda em 10º da geral. Takamoto Katsuta/Daniel Barritt (Toyota Yaris WRC) voltaram a perder um troço para Andreas Mikkelsen, e Pierre-Louis Loubet/Vincent Landais (Hyundai I20 Coupé WRC) regressaram com cuidado extremo, ficando atrás de seis R5.

No WRC2, Mikkelsen tem 1m04.5s para Fourmaux com Camilli a 2m18.4s. Bulacia é quarto a 7m52.9s e Johnston quinto a 10m09.3s.

No WRC3, Bonato continua na liderança, 8.1s na frente de Rossel com Ciamin 1m43.8s mais atrás. Seguem Neubauer (+06m33.9s) e De Cecco (+7m27.9s).

Mikkelsen continua a mostrar um ritmo soberbo no seu Skoda Fabia Rally2. Sexto geral neste troço o que é impressionante: “Conduzimos confortavelmente. As condições são muito complicadas, mas a minha informação está realmente no ponto. Tenho a melhor equipa de batedores do mundo”.

Já Fourmaux ficou a 16.4s do norueguês: “Tínhamos muito gelo e era difícil ver onde estava seco. Estamos aqui e é isso é que é o mais importante”.