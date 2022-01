WRC, Rali de Monte Carlo, PE9: Sébastien Loeb cede tempo, três da frente mais juntos | AutoSport

Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) entraram no terceiro dia do Rali de Monte Carlo a vencer, bateram Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) por 0.7s com Sébastien Ogier/Benjamin Veillas (Toyota GR Yaris Rally1) em terceiro a 3.9s.

Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) foram quartos na frente de Craig Breen/Paul Nagle (Ford Puma Rally1) seguindo-se Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) na frente de… Sébastien Loeb/Isabelle Galmiche (Ford Puma Rally1), que como se percebe não começou da melhor forma o dia já que cedeu 7.3s para Evans e tem agora Ogier apenas a 6.5s. O galês da Toyota aproximou-se e está em terceiro a 14.7s do líder que se mantém Sébastien Loeb.

Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1) tiveram um furo lento e caíram para o oitavo lugar, com Breen a recuperar o quinto posto. Gus Greensmith/Jonas Andersson (Ford Puma Rally1) foram oitavos mas subiram para o sexto lugar com o atraso de Tanak. Oliver Solberg/Elliott Edmondson (Hyundai i20 N Rally1) foram nonos e continuam muito longe da frente.

Tempos Online – CLIQUE AQUI